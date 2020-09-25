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    • 25.09.2020 15:49
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.




    Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

    Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


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