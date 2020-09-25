Suriyeli kardeşlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

MUTLULUKTAN AĞLADIM

İşitme engelli kardeşlerin annesi Gusun Afaş ise, "Kızım Fatma yıllar sonra duyunca, inanın çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Mutluluktan ağladım. Şimdi Başkan Erdoğan'ın sayesinde diğer kızımın da hem duyup hem konuşacağını öğrendim. Biz başka bir şey istemeyiz. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Bize ilk yardım elini uzatan Mustafa ve Caner beyden de Allah razı olsun" şeklinde konutu

ALLAH ERDOĞANDAN RAZI OLSUN

İşaret dili bilen abisi Muhammed ile duygularını anlatan 10 yaşındaki Fatma ise " Duymak çok güzel bir şey, her duyduğum aklımda kalıyor. Allah Mustafa ve Caner amcalardan razı olsun. Allah bana ve kardeşime yardım elini uzatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun. Onu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum. Onun için dua ediyorum" dedi. Fatma kardeşi aracılığı ile büyünce ne olmak sorusuna ise oldukça duygusal bir yanıt vererek "Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Ama kulak doktoru olmak istiyorum. Ben ve kardeşim gibi olanlara yardım etmek istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları sonrasında hastaneye götürülen ve kontrolden geçirilen aile ile ayrıca İl Sağlık ve İl Milli Eğitimi Müdürlüğünden gelen görevliler ile ihtiyaçları karşılanmak üzere bilgileri alındı.