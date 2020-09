Suriyeli kardeşlerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

O BİR ÇIĞLIK OLDU HER YERE ULAŞTI

Durumu arkadaşından öğrenen ve tüm imkânları ile aileye yardımcı olan Eczacı Caner Göçmez ise, "Biz kıvılcımı Fatma ile başlattık. O bir çığlık oldu her yere ulaştı. Fatma duyacak. Ama konuşması şu an mümkün görünmüyor. Ancak kardeşi sahranın tetkikleri cumhurbaşkanımızın talimatları ile önceki gün yapıldı. İyi haber şu ki Sara hem duyacak hem konuşacak inşallah. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.