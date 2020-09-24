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    • 24.09.2020 13:34
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    İl Başkan Yardımcısı 'ın evine baskını! Jandarma suçüstü yakaladı

    Son dakika haberine göre 'nin Fındıklı ilçesinde önceki gün 9 kişinin pandemi sürecinde bir evde oynadığı ihbarını alan jandarma ekipleri eve baskın yaparak şahısları suçüstü yakaladı. Baskın yapılan ev, Rize İl Başkan Yardımcısı 'ın evi çıktı. Jandarmayı görünce iskambil kağıtlarını şöminede yakmaya çalışanlara toplam 37 bin 350 TL para cezası kesildi.

    İHA
    İP'li Yıldız'ın evine kumar baskını! Jandarma suçüstü yakaladı

    Olay ilçeye bağlı Gürsu Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pandemi sürecinde Rize İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Şinasi Yıldız'ın evinde kumar oynandığını öğrenen jandarma ekipleri söz konusu eve baskın düzenledi.



    Gerçekleşen baskında evde bulunan toplam 9 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi.



    Şahıslar jandarma personelini görünce şömineye atarak kağıtları imha etmeye çalıştı.



    Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yapılan aramada bir kişinin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilirken, evde bulunan 9 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafesi ihlalden toplam 37 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
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