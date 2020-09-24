Epic Games 60 TL indirim kuponu dağıtıyor! Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır?

Epic Games indirim kuponu nasıl alınır? Epic Games 60 TL indirim kuponu oyun severler tarafından sorgulanıyor. Verdiği ücretsiz oyunlarla son günlerin popüler uygulaması Epic Games bu sefer indirim kuponu sunuyor. Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor!

EPIC GAMES İNDİRİM KUPONU NASIL ALINIR?

Epic Games'ten 60 TL değerindeki indirim kuponunu alabilmek için, öncelikle ücretsiz olarak sunulan Rocket League oyununu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Rocket League altındaki'YÜKLE' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor).