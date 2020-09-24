Epic Games 60 TL indirim kuponu dağıtıyor! Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır?

Epic Games indirim kuponu nasıl alınır? Epic Games 60 TL indirim kuponu oyun severler tarafından sorgulanıyor. Verdiği ücretsiz oyunlarla son günlerin popüler uygulaması Epic Games bu sefer indirim kuponu sunuyor. Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor!
EPIC GAMES İNDİRİM KUPONU NASIL ALINIR?
Epic Games'ten 60 TL değerindeki indirim kuponunu alabilmek için, öncelikle ücretsiz olarak sunulan Rocket League oyununu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Rocket League altındaki'YÜKLE' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor).
Daha sonra 60 TL değerindeki kupon hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. Kuponunuzu kontrol etmek için, profil isminize tıklayın ve "Kuponlarım" menüsüne gelin.
ROCKET LEAGUE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!
İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya daha yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi
İşlemci: 2.5 GHz Çift Çekirdek
Bellek: 4 GB RAM
Depolama: 20 GB
DirectX: Sürüm 11
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X veya üstü
EPIC GAMES İNDİRİMDEKİ OYUNLAR NELER?
Borderlands 3 – 154,50
GTA 5 – 84,50
Red Dead Redemption 2 – 200,33