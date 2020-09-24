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    • 24.09.2020 13:21
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    60 TL indirim kuponu dağıtıyor! kuponu nasıl alınır?

    60 TL indirim kuponu müjdesi geldi! nasıl alınır sorusuna oyuncular yanıt aramaya başladı. kuponu alma yolları merak ediliyor. Son yılların popüler oyunu Rocket League ücretsiz olarak indirime açıldı. Epic Games’ten bir müjdeli daha haber geldi ve oyunlar için 60 TL indirim kuponu verileceği açıklandı. Peki, ?

    takvim.com.tr
    Epic Games 60 TL indirim kuponu dağıtıyor! Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır?

    Epic Games indirim kuponu nasıl alınır? Epic Games 60 TL indirim kuponu oyun severler tarafından sorgulanıyor. Verdiği ücretsiz oyunlarla son günlerin popüler uygulaması Epic Games bu sefer indirim kuponu sunuyor. Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor!

    EPIC GAMES İNDİRİM KUPONU NASIL ALINIR?

    Epic Games'ten 60 TL değerindeki indirim kuponunu alabilmek için, öncelikle ücretsiz olarak sunulan Rocket League oyununu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

    Rocket League altındaki'YÜKLE' bağlantısına tıklayın. Ardından 'Siparişi ver' butonuna tıkladığınızda oyun kütüphanenize eklenir (Kredi kartı bilgisi gerekmiyor).

    Daha sonra 60 TL değerindeki kupon hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. Kuponunuzu kontrol etmek için, profil isminize tıklayın ve "Kuponlarım" menüsüne gelin.

    ROCKET LEAGUE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ!

    İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya daha yeni (64 bit) Windows İşletim Sistemi

    İşlemci: 2.5 GHz Çift Çekirdek

    Bellek: 4 GB RAM

    Depolama: 20 GB

    DirectX: Sürüm 11

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X veya üstü

    EPIC GAMES İNDİRİMDEKİ OYUNLAR NELER?

    Borderlands 3 – 154,50

    GTA 5 – 84,50

    Red Dead Redemption 2 – 200,33
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    Haberler Güncel Epic Games 60 TL indirim kuponu dağıtıyor! Epic Games 60 TL indirim kuponu nasıl alınır?
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