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    duyurdu: 'a kaçmaya çalışan 'lı terörist 'de yakalandı!

    Son dakika haberleri... "Örgütten kaçarak 'a gitmeye çalışan 'lı terörist, sınırında güvenlik güçlerince yakalandı." ifadelerini kullandı.

    AA
    Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı!

    , 'a kaçmaya çalışan 'lı teröristin 'de yakalandığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

    Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı!
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