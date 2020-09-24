İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı!
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı "Örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.