



Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan bu depremi olağan bir deprem olarak karşıladı.

"OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEN..."

Bektaş, yaşanan bu depremin bölgedeki enerji hattını rahatlattığı korkulacak bir şey olmadığını ve beklenen olası büyük İstanbul depreminin ise 7 şiddetinden küçük olacağını ifade etti.