Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da birçok ilçeden hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan bu depremi olağan bir deprem olarak karşıladı.
"OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEN..."
Bektaş, yaşanan bu depremin bölgedeki enerji hattını rahatlattığı korkulacak bir şey olmadığını ve beklenen olası büyük İstanbul depreminin ise 7 şiddetinden küçük olacağını ifade etti.