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    • 24.09.2020 17:01
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    : 'da paniği! AFAD ve Kandilli'den İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama

    haberine göre 'da da hissedilen bir meydana geldi. AFAD, "Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi." açıklaması yaptı. İstanbul'da hissedilen deprem esnasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İstanbul Valiliği, depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir." bilgisine yer verdi.

    Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem 'dan şiddetli hissedildi!

    16.47: AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.


    16.38: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. EMSC depremin merkez üssünin Marmara Denizi olduğunu duyurdu.



    KANDİLLİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI
    Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
    İstanbul Valiliği: Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da deprem paniği! AFAD ve Kandilli'den İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin açıklama
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