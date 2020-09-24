Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddetli hissedildi!

16.47: AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.





16.38: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. EMSC depremin merkez üssünin Marmara Denizi olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği: Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.