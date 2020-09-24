Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddetli hissedildi!
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Enlem : 40.8268 N
Boylam : 28.0920 E
Derinlik : 6.83 km
Detay : https://t.co/l7YMsPRvRS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
16.47: AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.
16.38: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. EMSC depremin merkez üssünin Marmara Denizi olduğunu duyurdu.
#DEPREM
MARMARA DENIZI https://t.co/CCxGlzFmhS
24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 12.9 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2020
KANDİLLİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği: Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.