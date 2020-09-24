Kahvehaneler, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte faaliyete geçmişti. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde bazı kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Bu anlamda en çok araştırılan sorular arasında "Kahvelerde oyun oynamak serbest mi?" sorusu yer alıyor. Peki, kahvede okey, kağıt ve tavla yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından temmuz ayında yayımlanan genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı. Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.