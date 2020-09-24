Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan şiddetli hissedildi!

AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) İstanbul'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. EMSC depremin merkez üssünin Marmara Denizi olduğunu duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

"SÜRPRİZ DEĞİL"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal şu bilgileri paylaştı:

"Bizim depremlerimizin büyük çoğunluğu çok sığ depremlerdir. O bakımdan sürpriz değil. Büyüklüğü yakın zamanda bu bölgede yine bu büyüklüklere yakın bir deprem olmuştu. Tekirdağ'a yakın bir bölge olduysa bizi o kadar da korkutmaz."

"ÖNCÜ DEPREM DEĞİL"

Birçok depremleri önceden bilen Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, Büyük depremin henüz gelmeyeceğini ancak bu depremin uyarıcı bir deprem olduğunu söyledi.

"O İLÇELERDEKİ VATANDAŞLARIN DAHA ÇOK HİSSETMESİNİN NEDENİ..."

Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Tolga Bekler, "Marmara Denizi'nden geçen tek bir fay hattı yok. Birden fazla kırık bulunuyor. Tam bir fay hattını etkileyecek depremden söz etmek imkansız. Bu depremler sürpriz olan depremlerimiz değil. Silivri, Avcılar, Küçükçekmece, Florya gibi yerlerde oturan vatandaşlarımızın yapılarının zeminleri nedeniyle depremi daha çok hissetmiş olabilirler" şeklinde konuştu.