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    • 24.09.2020 14:48
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    Amerikan FOX'un eski sunucusu mahkemede! 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

    Amerikan ’nin algı operasyonlarında bir numara olan eski sunucusu ’a ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılamaya başlandı. Portakal, savunmasını yapmak için mahkemeye geldi.

    Sabah
    Portakal mahkemede! 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

    'ın sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan 'ye atıfta bulunarak "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu suç duyurusunda bulunmuştu.

    Cumhuriyet Başsavcılığı da Portakal hakkında 'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açmıştı.



    İstanbul 46. 'nde açılan davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesine gelen Portakal, duruşma sırasını bekliyor.

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