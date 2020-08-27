Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2020 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 09:45
    ABONE OL

    Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'dan provokatör 'a aşı tepkisi: Bu kadar cehalet trollerde yok!

    ABD sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yalan 'de ana haber sunuculuğu yapan , geçtiğimiz günlerde görevi bıraktığını açıkladı. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında Portakal'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı aşı provokasyonuyla ne yapmaya çalıştığını yazdı. Tuna yazısında, "Elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, "yurdum insanının" sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı. Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir?" ifadelerine yer verdi.

    Tuna'dan Portakal'a sert tepki

    Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında ABD sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan 'de ana haber sunuculuğundan ayrılan 'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı aşı provokasyonuyla ne amaçladığını yazdı.

    İşte Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugünkü yazısı;

    Eleman birdenbire "Ne yapmaya çalışıyorum" sorusunun cevabını aramaya koyulmuş.

    Öyle diyor...

    Demek onca yıl ne yaptığını bilmeden malum "kitleye" algı operatörlüğü yapmış!

    Doğayla olabildiğine bütünleşecekmiş. Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhunu ve bedenini dengeleyecekmiş. Nirvana'ya erişecek zahir...

    Lakin eli ayağı ayrı oynuyor!..

    O kadar ki, "Almanya'nın geliştirdiği 'corona' aşısında deneylerin bir ayağı Türkiye'de yapılacak" haberi üzerine gündüz gözüyle şu tweeti atmış:

    "Biz denek miyiz? Deneğiz! Ya yan etkileri görülüp istenmeyen sonuçlar yaşanırsa bunun hesabı nasıl verilecek..."

    Bununla da yetinmemiş, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı da etiketleyip hiç utanmadan sormuş: "Doğru mudur?"

    Maksadı takipçilerini alevlendirmek!

    Alevlenecekler ki kaptırıp gitsinler: "Vay bu AKP bizi denek yapacak!.."

    "Vay biz fare miyiz?"

    "Vay ekonomiyi düzeltmek için Erdoğan bizi kobay olarak ilaç firmalarına satacak!.."

    Elemanın maksadı hakikate ilişkin olsa, ne bileyim, "yurdum insanının" sağlığına dair herhangi bir endişe taşısa mahut tweeti atmadan evvel bir araştırır, sorardı.

    En azından bir arama motoru marifetiyle aşı sürecindeki bilimsel yöntemi öğrenmeye çalışırdı...

    Bu kadar cehalet trollerde yok, bu nedir?



    YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'dan provokatör Fatih Portakal'a aşı tepkisi: Bu kadar cehalet trollerde yok!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri