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    ’nin eski haber spikeri ’a şok! "Tilki" davası reddedildi

    ’nin eski haber spikeri , bir televizyon kanalında ‘Fox’ kelimesinin anlamının ‘Tilki’ olduğu zikredilince kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek kanala tazminat davası açtı. Mahkeme, Fatih Portakal’ın açtığı tazminat davasını reddederek, ifadeleri ‘Basın özgürlüğü’ olarak yorumladı.

    Dilek Yaman
    sabah.com.tr
    Fatih Portakal’ın Tilki davası reddedildi

    Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, Fox kelimesinin Türkçe karşılığı zikredilerek, 'Sözümüz tilki olan hayvana değil, kuşkusuz tilki olan insana' şeklinde yorum yapıldı. Türkçe'de tilki anlamına gelen kelime, kanalın o dönemdeki haber spikeri 'ı kızdırdı.

    TAZMİNAT TALEBİ REDDETTİ
    Portakal, çalıştığı kurumun adının hayvan adıyla zikredilmesinin kendi kişiliğini zedelediğini kaydeden ünlü spiker, İstanbul 'ne başvurdu. Dava dilekçesinde kişiliğinin zarar gördüğünü ileri sürerek 15 bin liralık tazminat talep etti. Mahkeme, Portakal'ın tazminat talebini reddetti.

    İNCİTİCİ BİR KELİME YOK
    Kararda, kişileri zarara uğratmadığı, eleştiri sayılsa bile bu eleştirilerin sert üslup olduğunun anlaşılması gerektiği ve dava açan Portakal'ın bu tür eleştirilere katlanma hükümlerinin olduğu, yine söz konusu kelimelerin basın özgülüğü kapsamında kalması gerektiği anlatıldı.

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