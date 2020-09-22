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    • 22.09.2020 12:44
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    İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Konferansı" düzenlenecek!

    İletişim Başkanlığınca 24 Eylül'de "Uluslararası Konferansı" düzenlenecek. 'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı yapacak.

    AA
    Açıklama geldi! Dünyaya anlatılacak

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 'nin 'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı yapacak.

    Konferansın "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu" başlıklı ilk oturumunda, Dışişleri Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan söz alacak. İlk oturumun moderatörlüğünü gazeteci Meryem İlayda Atlas üstlenecek.

    İkinci oturumda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı Mike Doran, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard ve Sunny Maritime College'dan Prof. Dr. Mark Meirowitz "Doğu Akdeniz'de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Yansımaları" üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Bu oturumun moderatörlüğünü ise SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yapacak.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanlığınca "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlenecek!
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