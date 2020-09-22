Ersin Düzen maaşı ne kadar? Ersin Düzen iddialarının ardından Ercan Taner Fatih Altaylı kavgası!

Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı

Ersin Düzen ayrıca, 500 bin TL'nin onda biri kadar bile para almadığını ifade etti ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.