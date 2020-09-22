Ersin Düzen maaşı ne kadar? Ersin Düzen iddialarının ardından Ercan Taner Fatih Altaylı kavgası!

Ercan Taner Fatih Altaylı kavgası sebebi nedir? Ersin Düzen maaşı iddiaları Türk spor medyasını sarstı. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının yankıları devam ediyor. TRT spikeri Ersin Düzen'in maaşı gündeme oturdu. Konula ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı ve Ercan Taner ise Twitter'da birbirine girdi. İşte, Ercan Taner Fatih Altaylı kavgasının detayları!
ERCAN TANER FATİH ALTAYLI KAVGASI SEBEBİ!
Fatih Altaylı Bloomberg'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları esnasında konuşan Altaylı'ya Ercan Taner sert yanıt geldi.
Altaylı'nın spor basınında yaşanan krizlerle ilgili açıklamaları esnasında TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in TRT ve TFF'den toplamda 500 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan sert mesajlar yazdı.
Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin? Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı. Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı" açıklamalarında bulundu.
ERSİN DÜZEN MAAŞI NE KADAR?
Ersin Düzen TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi.
Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı
Ersin Düzen ayrıca, 500 bin TL'nin onda biri kadar bile para almadığını ifade etti ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.