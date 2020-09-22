Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, bugün saat 14.00'te başlayacak.







O İSİMLER DE HAZIR BULUNACAK

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacak.





TÜRK VE YUNAN HEYETLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME SAAT 13.00'TE

Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 5'incisinin, saat 13.00'te yapılması planlanıyor.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 5'incisinin bugün 13.00'te başlaması bekleniyor.





GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri bugün 5. kez NATO karargahında toplantı yapacak. Brüksel'de yapılacak toplantıda neler konuşulacak? Ana gündem maddesi ne olacak? A Haber muhabiri Fatih Özyar, detayları canlı yayında anlattı.

GÜNDEMDE TEK BİR KONU VAR

Özyar, "Bugün gerçekleşecek 2 önemli toplantılardan bir tanesi NATO karargahında 13.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Toplantıya Türkiye'nin ve Yunanistan'ın askeri ve sivil temsilcileri katılacak. Toplantı ayrıştırma usulleri altında gerçekleşecek. Burada gündemde tek bir konu var bu gündem maddesi de sadece Doğu Akdeniz. Özellikle NATO önümüzdeki 24-25 Eylül'de yani Perşembe ve Cuma günü Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Birliği Liderleri Zirvesi öncesinde bugünkü toplantıya çok önem veriyor." ifadelerini kullandı.