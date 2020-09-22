Dua sonrası Küçük'ün babası Savaş, annesi Hacer, eşi Gül, kardeşleri Musa ile Emir Küçük, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası, oğlunu asker selamıyla uğurladı.







Şehidin ikiz kardeşi Musa Küçük'ün de Muş'ta polis olarak görev yaptığı öğrenildi.





Küçük'ün cenazesinin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.





KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli yunus timinin refüjdeki demir bariyerlere çarpması ve sürücünün arkasındaki polis memuru Onur Küçük'ün düşmesi görülüyor.





