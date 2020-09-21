BAZI İŞ YERLERİNDEN ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİ ALINMADI

Bu rapordaki bulgulardan birisi daha ortaya çıktı. Bazı işyerlerinden Çevre Temizlik Vergisi ve Bina Vergisinin eksik alındığı saptandı. Belediyenin sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve belediyeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almaktan muaf tutulan bazı iş yerlerinden Çevre Temizlik Vergisi'nin hatalı alındığı veya hiç alınmadığı gibi bina vergisinin ise eksik alındığı belirlendi.