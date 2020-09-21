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    Son dakika: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Üzerlerinden silah çıktı

    Son dakika haberine göre DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyeti’nce yürütülen çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı. Eylem hazırlığındaki iki şüpheli üzerinde silah ele geçirildi. Şüpheli şahısların ’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Emir Somer
    Sabah
    Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

    DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyeti'nce yürütülen çalışmalar neticesinde flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, terör örgütü adına eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen M.Ş ve E.B isimli şüpheliler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Sig Sauer P228 ve Baretta PB marka/model 2 silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli şahısların 'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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