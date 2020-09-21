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    • 21.09.2020 13:21
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    2 gün kazı yapıldı! Dikkat çeken detayı

    'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari ’ün ’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede 2 günlük kazı çalışması gerçekleştirildi.

    2 gün kazı yapıldı! Dikkat çeken Adil Öksüz detayı

    'nün sözde yapılanmasının sivil sorumlusu firari 'ün 'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edildi. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

    15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makinaları tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı. 2 gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

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