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    Son dakika: 'li tecavüzcü 'in na çıkış yasağına itirazı reddedildi

    Son dakika haberi... tarafından hakkında 'nitelikli ' suçlamasıyla fezleke düzenlenerek 'ye gönderilen eski Çelik'in, çıkış yasağına itirazı reddedildi.

    HDP'nin tecavüzcüsüne şok

    , seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli da bulunmakla suçlanan Mardin Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için 'ye göndermişti. hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.



    Bu süreçte tarafından partiden ihraç edilen Tuma Çelik, avukatı aracılığıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine dilekçe vererek, çıkış yasağına itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı da, Çelik'in itirazının reddedilmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren sulh ceza hakimliği, Çelik'in itirazını reddetti.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
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