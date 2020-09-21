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    Genç kızı adım adım eden sapığı Sezer T. tutuklandı: Amacım etmek değildi

    'deki genç ı adım adım ederek ettiği ileri sürülerek polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adam, ifadesi ardından sevk edildiği ’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberinin detayları...

    Sabah
    Dilek Yaman

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğlen saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.

    AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİLDİ

    Tacize maruz kalan genç kadının ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ￼genç, "Taksim'de hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm￼. Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili sorular sorup götürmek istediklerini söylediler ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım amacım taciz etmek değildi tek amacım kendisini korumaktı bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım beni linç ettiler işimden ve evimden oldum." dedi.

    TUTUKLANDI

    Bugün ifadesi alınan 30 yaşındaki Sezer T. Tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik genç adamın 'cinsel taciz' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.
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    Haberler Güncel Genç kızı adım adım takip eden Taksim sapığı Sezer T. tutuklandı: Amacım taciz etmek değildi
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