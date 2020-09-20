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    • 20.09.2020 13:07
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    'nde genç kızı adım adım takip etti!

    Son dakika haberi... Beyoğlu'nun kalabalık noktası 'nde görev yapan Güven i, genç bir kızı kabustan kurtardı. Genç kız, kendisini takip eden Sezer T.'den dan itibaren ne yaptıysa kurtulamadı. Tedirgin şekilde ilerleyen kızı polis ekipleri fark etti. Adım adım, Sezer T.'yi izleyen polis ekipleri, ilk fırsatta şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. O anlar saniye saniye kaydedildi...

    İHA
    İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti!

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından fark edilerek gözaltına alındı. Cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.

    Taksim'de genç kadını takip eden sapık böyle görüntülendi! Güven timleri adım adım takip etti | Video

    Olay, İstiklal Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Sezer T. metroda seyahat eden Ö.K. (23) isimli genç kadının yanına oturdu. Taksim'de metrodan inen Ö.K. İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü esnada metroda yanına oturan Sezer T.'nin kendisini takip ettiğini fark etti.

    Kadının tedirgin tavırlarından şüphelenen Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kadını ve Sezer T.'yi takibe aldı.

    Genç kadın İstiklal Caddesi üzerinde bir mağazaya girerek kendisini takip eden Sezer T.'den kurtulmaya çalıştı. Ö.K. mağazadan çıktıktan sonra yanına yaklaşan Sezer T. sözlü tacizde bulundu.

    Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek Sezer T.'yi gözaltına aldı. Ö.K.'nin şikayetçi olduğu Sezer T. ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği'ne götürüldü.

    Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı.
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