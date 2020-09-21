Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Koronavirüs salgını tüm dünyada tesirini arttırarak hissettiriyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesinde salgın maalesef yeniden tırmanışa geçmiştir.

Türkiye salgınla mücadelesini kararlılıkla ve elindeki imkanlarla sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor. Bu virüsün henüz tedavisi bulanamadığı için elimizdeki en etkili tedbir tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafedir.

Salgına maruz kalan vatandaşlarımızın, sağlık görevlilerimizin kendilerine tarif ettiği şekilde davranmaları hayati öneme sahiptir. Virüs taşıdığını bildiği halde evinde izole kalmak yerine işine giden, sokağa çıkan herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük vebal altına girmektedir. Bu tedbirleri vatandaşımızın günlük hayatını zora sokmak için alıyor değiliz. Tüm insanlarımızın sağlığını korumaktır.

Virüsün bilinen veya bilinmeyen kronik rahatsızlığı bilinen yakınına veya herhangi birine bulaştırıp ölümüne sebep olacak birinin vicdan yükünü düşünemiyorum.

Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Elbette bu salgın ilanihaye devam edecek değildir. Tarihteki büyük salgınların ortalama 2 yıl sürdüğünü biliyoruz. 1 yılda Asya'dan Amerika, Afrika, Avrupa'ya dünyanın tamamını etkisi altına almıştır. Türkiye hem tedbirler hem hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

AŞI ÇALIŞMALARI

Bunun gerisinde geçtiğimiz 18 yılda hastane binasından, yatak sayısına, teşhis ve tedavi cihazlarından insan gücüne kadar sağlık sisteminde gerçekleştirdiğimiz büyük değişim vardır. Yatırımlarımızın önemine salgın döneminde çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız yüksek kapasiteli sağlık kurumları sayesinde krizi rahatlıkla yönettik. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmelerini yakından takip ediyor, kendi aşı çalışmalarımızda hızla ilerliyoruz. Halen ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıyı milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.