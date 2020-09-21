21 Eylül korona tablosu vakalarda son durum ile ilgili araştırmalar akşam saatlerinde yoğunluk gösterdi. Dün yapılan açıklamaya göre, 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu, 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu, 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 267 bin 233'e yükseldi. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 21 Eylül korona tablosu vakalarda son durum

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 21 Eylül vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.