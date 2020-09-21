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    • 21.09.2020 11:03
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili "hayırlı olsun" mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , bugün başlayan 2020-21 eğitim öğretim yılı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dileklerinde bulundu.

    DHA
    Bakan Albayrak hayırlı olsun diyerek paylaştı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
    Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşallah" dedi.

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