Gülay Uygun kimdir? Gülay Uygun öldürüldü mü? Gülay Uygun ölümü nasıl oldu?

Gülay Uygun öldürüldü mü intihar mı etti? Gülay Uygun kimdir? Gülay Uygun ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü. Aleyna Çakır'ın evinde bulunan cansız bedeninin ardından olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olayın detayları araştırılıyor. Şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun da ölü bulunmuştu.
GÜLAY UYGUN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlan bir kişi ismini vermedi ve Gülay Uygun'un intiharında tanık olduğu olayı anlattı. Gülay Uygun'un intihar ettiği hafriyat döküm sahasında bulunan kişi şunları söyledi:
*Akşam 18'den önce olayın olduğu yer bizim hafriyata döndüğümüz yerin tam karşısında yer alıyor. Aracımla oraya girerken bir erkek bağırma sesi geliyordu. Döküm sahasına dönüp çıktığımda aşağıda beyaz bir araç gördüm. Orada kulübede kalanlar da çıktı ve 'aha kendi canına kıydı' dediler."
*Silah sesini tam net duyduğumdan emin değilim. Hafriyat kamyonuyla çıktığım için güvenlik kulübesindeki arkadaşlar duydu ve onlar dışarı çıktılar. Onlar 'aha çocuk kendine kıydı' dediler. Ben erkek sesi duyduğum için ölenin bir erkek olduğunu sandım. Olay yarım saatlik bir süreçte oldu. İntihar ettiği yer yürüyerek gidilecek bir yer değil. Orası en yakın yerleşim yerine 4 km fark var. Oraya dolmuş otobüs de yok."
GÜLAY UYGUN KİMDİR?
ATV'de Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın cinayetini işlerken, genç kızı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun "Ölümümden Müge Anlı sorumlu" şeklinde 2 sayfalık bir mektup bırakarak şüpheli şekilde intihar etti. Müge Anlı "Olayın peşini bırakmayacağım" derken, Gülay Uygun ve ailesiyle ilgili kan dondurucu iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Yetiştirme yurdunda 18 yaşını dolduran kızlara ev açıp onlara fuhuş yaptırmakla suçlanıyor. Yeni tanıklar ortaya çıktı ve tüyler ürperten yeni iddialarda bulundular.
ATV habere konuşan bir genç kız, "Ankara'daki düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."
Gülay Uygun'un ölmeden birkaç gün önce öğrencileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği ve "Hakkımda soruşturma başlatılabilir, benim için tanıklık edin, Gülay Hoca iyi bir insandır deyin" dediği ortaya çıktı.
GÜLAY UYGUN NASIL ÖLDÜ?
Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.