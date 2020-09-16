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    Son dakika: FOX Haber Müdürü 'ün de sanıklar arasında olduğu cinayeti davasında flaş gelişme

    ’in öldürülmesi olayında ihmali oldukları belirtilen kamu görevlilerine yönelik açılan 4’ü tutuklu 76 sanıklı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savunmaların alınmasını tamamlayan mahkeme heyeti, dosyayı mütalaa talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık 320 klasörden oluşan dava dosyasını inceleyip mütalaa oluşturarak mahkemeye sunacak. Söz konusu davanın sanıkları arasında FOX Haber Müdürü , firari savcı , ve de bulunuyor.

    Atakan Irmak
    Sabah
    Hrant Dink cinayeti davasında bomba gelişme

    AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesi olayında ihmali oldukları belirtilen kamu görevlilerine yönelik açılan 4'ü tutuklu 76 sanıklı davada flaş bir gelişme yaşandı.

    İstanbul 14. 'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, savunmaları tamamladı. Heyet, dosyayı mütalaa için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderme kararı aldı.

    320 klasörden oluşan dava dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Dosyayı inceleyecek ilgili Cumhuriyet Savcısı, mütalaa hazırlayıp mahkemeye sunacak. Mahkeme, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi. Mütalaanın bu duruşmaya yetişmesi bekleniyor.

    Söz konusu davanın sanıkları arasında FOX Haber Müdürü , firari savcı , ve de bulunuyor.

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