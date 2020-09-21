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    Çamlıca'da eski vericilerin sökümüne başlandı! Tüm artık yeni kuleden yapılıyor

    'da bulunan 'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm artık yeni kuleden yapılıyor.

    DHA
    Çamlıca'da eski vericilerin sökümüne başlandı

    Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı.



    Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı.



    Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca'daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi'ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.
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