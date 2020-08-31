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    • 31.08.2020 12:06
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    TV-Radyo Kulesi'nde sona doğru! Eylülde faaliyete geçecek!

    ki antenleri tek bir yapıda toplayan TV-Radyo Kulesi, eylülde hizmete girecek. Yayınların kuleden 'den itibaren yapılmaya başlanmasıyla Çamlıca mevkisindeki antenler kaldırılacak.

    Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde sona doğru!

    AA muhabirinin, Radyo ve () yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 'un Üsküdar ilçesi dağınık halde bulunan radyo ve televizyon vericilerinin tek bir noktada toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen, yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen TV-Radyo Kulesi'nde son aşamaya gelindi.

    Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla Mart 2016'da çalışmalarına başlanan kulenin eylül ayında hizmete alınması planlanıyor.

    Kuleden bugün başlayacak test yayınları, İstanbul il merkezine yönelik radyo yayını yapma hakkı bulunan kuruluşların tamamının yayınlarının iletileceği şekilde yapılacak. Test yayınları, salı günü 06.00'ya kadar sürecek.

    KULEDEN YAYINLAR 10 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
    Kulenin faaliyetleri, teknik uzmanlarınca da yerinde takip edilecek.

    Kule AŞ ile sözleşme süreçlerinin tamamlanması, 1- 2020 tarihlerinde geçiş test ve deneme yayınlarına yönelik çok taraflı çalışmaların yürütülmesi ve 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınların Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nden yapılmaya başlanması ile Çamlıca mevkisinde bulunan diğer kulelerin kaldırılması süreci başlayacak.

    Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara RTÜK tarafından gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

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