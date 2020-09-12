Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Çamlıca’daki tüm antenler kaldıracak

Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yüksekliği ile fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Karaismailoğlu, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekte olan kulenin, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline geleceğinin de altını çizdi.

Kulede kullanılacak panoramik asansörlerin, 180 metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Seyir katlarını ve restoranları da hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye ve İstanbul'a yatırımlar yaparken sadece insanı düşündüklerini, bunun için de şevkle çalıştıklarını ifade ederek, dünyanın en büyük projelerini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini de bir bir hizmete açtıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Vatandaşlarımız için, aydınlık yarınlarımız için de çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.