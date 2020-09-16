Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı!

İSTANBUL'UN SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLACAK

İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.