Çamlıca TV- Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı!
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin söküm işlemlerine ise bu hafta içinde başlanacak. Yayına başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi.
Çamlıca TV kulesi yayınlara başladı. İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtaracak olan Çamlıca TV Kulesinde 99 radyonun aynı anda gerçek test yayınları yapıldı. Tüm radyolar testleri başarı ile gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde ise Çamlıca'da bulunan 28 TV anteni kaldırılacak ve görüntü kirliliği yok edilmeye çalışılacak.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Çamlıca Kulesi'nde radyo yayınları kuleden verilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonuna kadar yedek kulenin de hizmete gireceğini duyurdu. Bu projeyle birlikte Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'da bulunan 28 televizyon anteni kaldırılacak.
İSTANBUL'UN SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLACAK
İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366.5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.