Şoför TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



TDK şoför kelimesinin doğru yazım şeklini "şoför" şeklinde belirtir. Şöför şeklindeki yazım hatalıdır.

Şoför Kelimesinin cümle İçerisindeki Örnekleri



Benim babam tır şoförüdür. (DOĞRU)

Benim babam tır şoförüdür. (YANLIŞ)

Şoför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (DOĞRU)

Şöför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (YANLIŞ)

İyi bir şoför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (DOĞRU)

İyi bir şöför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (YANLIŞ)