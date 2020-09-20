En çok rastlanılan sorunlardan biri yazım yanlışlarıdır. Özellikle basılı yayında yapılan yanlışlar geri düzeltilemeyeceği için hoş olmayacaktır. Dolayısıyla kullanılacak kelimenin nasıl yazıldığı merak ediliyorsa Türk Dil Kurumu (TDK) sorgulaması yapılmalıdır. Peki şoför nasıl yazılır? TDK'nın sözlüğüne göre şöfor kelimesi doğru kullanımını haberimizde derledik. İşte şöfor kelimesinin yazılışı…
Şoför TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
TDK şoför kelimesinin doğru yazım şeklini "şoför" şeklinde belirtir. Şöför şeklindeki yazım hatalıdır.
Şoför Kelimesinin cümle İçerisindeki Örnekleri
Benim babam tır şoförüdür. (DOĞRU)
Benim babam tır şoförüdür. (YANLIŞ)
Şoför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (DOĞRU)
Şöför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (YANLIŞ)
İyi bir şoför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (DOĞRU)
İyi bir şöför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (YANLIŞ)
Şoför Nedir?
Şoför meslek olarak sürücülük yapan, araba kullanan kişi, araba kullanmayı meslek edinen kimse anlamına gelen bir kelimedir.