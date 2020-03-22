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'nden bir skandal daha! Karalama kampanyasına tam gaz devam!

, DHKP-C gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan, ve Milli SİHA'lar gibi mega projelere ket vurma peşine düşen Türk Tabipler Birliği, bu sefer de ’nin geliştirdiği test kiti için karalama kampanyasına başladı. Koronavirüs için geliştirilen kit için sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan , "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 22.03.2020 10:57
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 11:07
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Karalama kampanyasına tam gaz devam!

Her fırsatta terör örgütü destekçiliği yapan, asıl görevini unutup siyasi dalgalara kapılarak 'yi ileri taşıyacak projelere muhalefet eden Türk Tabipler Birliği (), Türkiye'de koronavirüsle mücadeleye zerre katkı sunmadı. Türkiye tek yürek olmuş emek veren ve salgından kurtulmak için araştırmalar yapan uzmanlara destek verirken sözde doktorların savunucusu olan TTB yine bir skandala imza attı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi(salgın) olarak kabul ettiği koronavirüsle mücadele için Türkiye'de de en başından beri gerekli tüm önlemler alınıyor, uyarılar yapılıyor.

YERLİ TEST KİTİ HAZIR
Virüsün tespiti için gereken test kiti de yerli imkanlarla geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bu önemli gelişmeyi Genel Kurulu'nda duyurdu.

TTB BUNDAN DA RAHATSIZ
Ne var ki, Türk Tabipleri Birliği, devletin ortaya koyduğu her faydalı icraatte olduğu gibi, bu gelişmeyi de önemsizleştirme çabasında.

Sosyal medyadan "İnsan yaşamı her şeyden önce gelir. Başarı yerli test icat etmek değil, gereksinim duyan yurttaşlarına yaygın test uygulayabilmektir." paylaşımı yapan TTB, yerli kitin, ekonomik olarak daha uygun olması ve testlerini daha hızlı bir şekilde şüpheli vatandaşlara uygulanması amacıyla geliştirildiği gerçeğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.

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