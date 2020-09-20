

"5 JANDARMA PERSONELİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU İLÇE DERELİ DEĞİL, TİREBOLU HARŞİT ÇAYI"

Ancak bugünkü yazınızdaki fitne unsurlarını ve doğru olmayan bilgileri düzeltmek de bizlerin sorumluluğu olduğu için, cevap vermek durumundayız;

1- Giresun'da şehit olan 5 jandarma personelimizin (yazınızda 4 olan) şehit olduğu ilçe Dereli değil, Tirebolu Harşit Çayı'dır. Selin etkili olduğu ilçeler ise Tirebolu Harşit Çayı, Espiye, Dereli (selden dolayı Dereli'de 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir) Doğankent ve bazı yerleşim yerleri ile köylerdir.



"DERELİ KAYMAKAMIMIZ GÖREVDEN ALINMAMIŞ YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

2- Yazınızın aksine Dereli kaymakamımız görevden alınmamış yeri değiştirilmiştir. Elazığ'da yaşanan depremden sonra başarılı çalışmalar ortaya koyan Kemaliye Kaymakamımız, Giresun'daki sel felaketinin ardından daha hızlı yol alabilmek ve yaraları daha hızlı sarabilmek için Dereli'ye görevlendirilmiş, Dereli Kaymakamız da Kemaliye'ye görevlendirilmiştir, yani iki ilçe arasında Bakanlığımızın tasarrufu ile becayiş yapılmıştır.