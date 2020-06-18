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    • 18.06.2020 23:51
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yazarı 'e bir tepki daha!

    yazarı , AK Parti Trabzon Milletvekili hakkındaki iftira dolu bir köşe yazısı yazdı. Sabah saatleride yazıya tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, skandal yazıya bir tepki daha gösterdi. Soylu, Öztürk için "Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" dedi.

    Soylu'dan Sözcü yazarı Öztürk'e bir tepki daha!

    Yalan ve iftiranın merkezi haline gelen Gazetesi'nin yazarı , bugün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" adlı bir yazı kaleme alarak AK Parti Trabzon Milletvekili hakkında çeşitli iftira ve suçlamalarda bulundu.

    "BU YAZI NAMUSSUZLUKTUR"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur" diye tepki göstermişti.

    "TÜRKİYE'NİN TÜM NAMUSLU İNSANLARINA ŞİKAYET EDİYORUM!"
    Soylu, Öztürk'ün köşe yazısı dışındaki bir bölüm paylaştı. Bu paylaşımda Soylu, Öztürk'ün şu cümlelerinin altını çizdi: "Ayvazoğlu, ilçe binasına sıkça gidip gelmeye başladı. Evli olan Ali Ayvazoğlu, Bahar Hanım'la dostluğunu ilerletti."

    İçişleri Bakanı Soylu, Öztürk'ün yazısına yeni bir tepki göstererek "#SAYGIsızÖztürk. Haysiyet cellatlığı yaptın. Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikâyet ediyorum" dedi.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e bir tepki daha!
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