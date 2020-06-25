Medya ve siyasette yalan meselesi artık sınır tanımaz bir noktaya geldi. Sosyal medyadan veya marjinal partilerden bahsetmiyorum, Sözcü ve Cumhuriyet gibi bilinen gazetelerden, Fox TV gibi televizyonlardan veya CHP gibi ana muhalefet partisinden söz ediyorum. İş öyle pervasızlaştı ki, yalan bazı muhalefet partilerinin ve muhalif medyanın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Bunun son örneğini, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile ilgili yazdığı ibretlik köşe yazısında gördük. Yazı sadece nepotizm yani bürokraside "akraba kıyağı" "yalanları nedeniyle değil, insanların namusuna dil uzatması nedeniyle de dehşet vericiydi.

Bu yüzden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki verdi:

"Haysiyet cellatlığı yaptın, şimdi de yalan söylüyorsun, seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum..." Bu, tepkiden çok insani bir isyandı. Çünkü o yazıda adı geçen insanların özel hayatına girilmiş ve ağır imada bulunulmuştu.

Bu haysiyet cellatlığı değildi de neydi?

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