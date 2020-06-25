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    • 25.06.2020 11:51
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    Sabah gazetesi yazarı : 'ün yaptığı haysiyet cellatlığı!

    Medyada Sözcü, Cumhuriyet ve ’nin yalan haberler yaptığını dilen getiren Sabah gazetesi yazarı , ’ün skandal yazısını köşesine taşıdı. Övür, Saygı Öztürk’ün yazısından bir bölümü paylaşarak, “Bu haysiyet cellatlığı değildi de neydi?” diye sordu. Övür, “Elbette bir gazeteci siyasi iktidarı, uygulamalarını, eleştirebilir, eleştirmeli de. Ancak eleştiriyle iftira ve yalanı birbirine karıştırmamalı. Çok daha önemlisi yazdıkları yalan ve iftiraysa bunun da hesabını etik ve hukuk içinde vermeli” ifadelerini kullandı.

    Saygı Öztürk'ün yaptığı haysiyet cellatlığı!
    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısı:

    Medya ve siyasette yalan meselesi artık sınır tanımaz bir noktaya geldi. Sosyal medyadan veya marjinal partilerden bahsetmiyorum, Sözcü ve Cumhuriyet gibi bilinen gazetelerden, gibi televizyonlardan veya gibi ana muhalefet partisinden söz ediyorum. İş öyle pervasızlaştı ki, yalan bazı muhalefet partilerinin ve muhalif medyanın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

    Bunun son örneğini, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile ilgili yazdığı ibretlik köşe yazısında gördük. Yazı sadece nepotizm yani bürokraside "akraba kıyağı" "yalanları nedeniyle değil, insanların namusuna dil uzatması nedeniyle de dehşet vericiydi.
    Bu yüzden de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki verdi:

    "Haysiyet cellatlığı yaptın, şimdi de yalan söylüyorsun, seni Türkiye'nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum..." Bu, tepkiden çok insani bir isyandı. Çünkü o yazıda adı geçen insanların özel hayatına girilmiş ve ağır imada bulunulmuştu.

    Bu haysiyet cellatlığı değildi de neydi?

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