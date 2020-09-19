Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen DUSODOR üyesi bir grup sosyolog, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde "her mahalleye 2 sosyolog" projesini hatırlattı.

VERİLEN SÖZLER UNUTULDU

Grup adına Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Necdet Topçu konuştu. Topçu, verilen sözlerin unutulduğunu belirterek, "Son yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesini açıklamasıyla hem toplum sorunlarına yönelik hem de sosyologların sorunlarını sistematik bir şekilde çözmesine yönelik umutlu bir imkan doğmuştu. Hem mahalleli hem de sosyologlar bu proje sebebiyle sevinmişler ve sorunların bir bir halledileceğine dair umutlanmışlardı. Bu proje bekletilmeden hayata geçirilebilecek bir proje olmasına rağmen aradan geçen bunca zamandır tek bir adım atılmamış ve sözler unutulmuştur. Dünya Sosyologlar Derneği olarak yaptığımız bazı temaslar sonuçsuz kalmıştır" dedi.