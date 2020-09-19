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    • 19.09.2020 19:56
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    Sosyologlardan 'li 'na ! "Bizi neden malzeme yaptınız?"

    'li 'nun bir vaadi daha fos çıktı. Verilen namus sözüne rağmen işten atılan çalışanları, pazarcı esnafı, servis minibüsçüleri ve son olarak da büfecilerin sundan sonra bugün de İBB önünde çok farklı bir grup protesto yaptı. () üyeleri, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "her mahalleye 2 sosyolog" vaadini yerine getirmediğini belirterek protesto etti.

    DHA
    Sosyologlardan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na protesto

    CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir vaadi daha fos çıktı.

    "HER MAHALLEYE 2 SOSYOLOG" DEMİŞTİ
    Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "her mahalleye 2 sosyolog" vaadini yerine getirmediğini belirterek protesto etti.

    Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen DUSODOR üyesi bir grup sosyolog, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde "her mahalleye 2 sosyolog" projesini hatırlattı.

    VERİLEN SÖZLER UNUTULDU
    Grup adına Dünya Sosyologlar Derneği Başkanı Necdet Topçu konuştu. Topçu, verilen sözlerin unutulduğunu belirterek, "Son yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun her mahalleye 2 sosyolog projesini açıklamasıyla hem toplum sorunlarına yönelik hem de sosyologların sorunlarını sistematik bir şekilde çözmesine yönelik umutlu bir imkan doğmuştu. Hem mahalleli hem de sosyologlar bu proje sebebiyle sevinmişler ve sorunların bir bir halledileceğine dair umutlanmışlardı. Bu proje bekletilmeden hayata geçirilebilecek bir proje olmasına rağmen aradan geçen bunca zamandır tek bir adım atılmamış ve sözler unutulmuştur. Dünya Sosyologlar Derneği olarak yaptığımız bazı temaslar sonuçsuz kalmıştır" dedi.

    "YAPAMAYACAĞINIZ VAADİNİZE BİZİ NEDEN MALZEME YAPTINIZ?"
    Topçu, "Seçime konu edilen bu önemli meslek mensupları olan sosyologlar soruyor 'Yapamayacağınız vaadinize bizi neden malzeme yaptınız?' Madem böyle bir vaat yaptınız o halde şimdi sözünüzü tutma zamanı gelmiştir. Bizler Dünya Sosyologlar Derneği olarak bu meslektaşlarımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz hem de bundan sonra yapılacak toplumsal yapılanmalarda halkımızın sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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