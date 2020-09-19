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    • 19.09.2020 15:17
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    Son dakika: ve eşi koronavirüsü yendi

    Son dakika haberine göre Eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

    Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

    yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

    YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
    Binali Yıldırım, " testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

    Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" açıklamasını yaptı.

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