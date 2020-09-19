Salda Gölü imara açıldı mı? Salda Gölü nerede? Salda Gölü özelliği nedir?

Salda Gölü özelliği nedir? Salda Gölü imara açıldı mı? Salda Gölü nerede? Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü için yeni bir karar devreye girdi. Burdur Valiliği açıklamasına göre; Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı duyuruldu.

SALDA GÖLÜ İMARA AÇILDI MI?

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu planın koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanıyacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklama şöyle:

Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesi hedeflenmiştir. Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür.