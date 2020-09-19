Salda Gölü imara açıldı mı? Salda Gölü nerede? Salda Gölü özelliği nedir?

Salda Gölü özelliği nedir? Salda Gölü imara açıldı mı? Salda Gölü nerede? Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü için yeni bir karar devreye girdi. Burdur Valiliği açıklamasına göre; Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı duyuruldu.
SALDA GÖLÜ İMARA AÇILDI MI?
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, ÖÇK ilanı ile birlikte her türlü uygulamanın durdurulduğu köylerde, bu planın koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkân tanıyacağı bilgisi paylaşıldı.
Açıklama şöyle:
Hazırlanan planda, mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin (Karaatlı Mahalle Yerleşimi, Düden, Işıklar ve Niyazlar) geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesi hedeflenmiştir. Göl kıyısına turizm faaliyetlerinden kaynaklı otel ve bungalov yapılaşma baskılarının ortadan kaldırılması amacıyla kıyıda bu yönde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiş, köy pansiyonculuğu ve kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köy yerleşimleri (Salda Köyü, Doğanbaba Köyü ve Kayadibi) içerisine yönlendirilmesi hedeflenerek kırsal kalkınmanın da sağlanması öngörülmüştür.
Onaylanan Salda Gölü Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Göl yüzeyinde herhangi bir faaliyete izin verilmediği, göl çevresinde, doğal alanlar ve köyler arasında bisiklet yolları ve yürüyüş rotaları önerildiği kaydedilen açıklamada, "Alan içerisinde mevcutta bulunan maden ocaklarının faaliyetlerinin sonlandırılması öngörülmüştür. Tarım, mera, orman alanları ile sulak alanlar korunmuştur. Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, ilan sürecinde itiraz olması halinde bu itirazlar değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) iletilecektir" ifadelerini yer verildi.
SALDA GÖLÜ NEREDE?
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor. 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan ve yüksek turizmin potansiyeline sahip "Türkiye'nin Maldivleri"nin son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde popülerliği arttı. Yaz sezonunda yurt içi ve yurt dışından bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi, Salda Gölü'ne akın ediyor.
SALDA GÖLÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Burdur'un Yeşilova ilçesinin kuzeybatısında, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer alan ve Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü, uzağındaki ormanla kaplı tepeler, kayalıklı araziler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili hafif uzun tektonik bir göldür.
Berrak suyu, sonsuz maviliği, bembeyaz kumları, kamp alanları ve ideal bir haftasonu seçeneği olmasından dolayı son zamanların en merak edilen yerlerinden biri. Özellikle sosyal medya kullanıcıları ve gezginler tarafından ünü günden güne artan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle ülkemizin en derin ikinci gölü olma özelliğini taşırken aynı zamanda da dünya üzerindeki en temiz beşinci göl.