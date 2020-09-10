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    • 10.09.2020 09:32
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    Son dakika: Koronavirüse yakalanan ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs tedavisi gören ile eşi ’ın ilaç tedavisi dün itibarıyla tamamlandı. Bugünkü köşesinde Yıldırım çiftinin sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Semiha Hanım ilk gün halsizlik yaşayıp ateşlenmiş. Binali Bey daha hafif atlatmış. Şimdi ilaç tedavileri tamamlanmış ama karantina süreci devam edecek." dedi.

    Binali Yıldırım ve eşinin sağlık durumu nasıl?
    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan yazısında, koronavirüs tedavisi gören ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumlarıyla ilgili son bilgileri köşesine taşıdı.


    Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Virüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde hayat neredeyse normale döndü ama Ankara, neredeyse Vuhan oldu. Ankara'daki vaka artışının nedenlerine ilişkin araştırmalar yapılıyor.

    Çankırı, Çorum, Kırşehir, Erzurum, Sivas ve Kırıkkaleliler başta olmak üzere İç Anadolu'nun özeti olan Ankara'da yazın memleketine gidenler, dönüşte virüsle birlikte geliyorlar.



    Düğünler, cenazeler, akraba ziyaretleri ve toplu ulaşım virüsün yayılmasında etkili oluyor. Bir de Ankara geçiş güzergâhında olduğu için tatilden dönenler ya da tatile gidenler ile memlekete ziyarete gidip dönenlerin uğrak noktası olunca, virüs Ankara'ya toplanmış oluyor.

    Allah'tan ki Meclis kapalı. Ancak buna rağmen koronavirüs siyasetçileri vurmaya başladı. Eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sonra CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da COVID-19 testi pozitif çıktı. Yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, süreci ağır geçirenlerden. Hastalarımızın hepsine Allah şifa versin.

    Ali Babacan'ın tedavisi tamamlanarak hastaneden çıktı. Karantina süreci evde devam edecek. Eşi Zeynep Hanım'ın ise tamamen atlattığı söyleniyor. Binali Yıldırım ile eşi 'ın ilaç tedavisi de dün itibarıyla tamamlanmış. Semiha Hanım ilk gün halsizlik yaşayıp ateşlenmiş. Binali Bey daha hafif atlatmış. Şimdi ilaç tedavileri tamamlanmış ama karantina süreci devam edecek. Bu sırada en çok torunları özlemişler. Onlarla da cep telefonundan görüntülü olarak görüşmek suretiyle hasret gidermişler."


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?
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