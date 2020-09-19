KPSS ÖABT sınav giriş yerleri! ÖABT sınav yerleri sorgulama! KPSS ÖABT saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri 2020! ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı merak ediliyor. KPSS ÖABT saat kaçta yapılacak? 20 Eylül tarihinde düzenlenecek KPSS ÖABT sınavları için heyecan dorukta. Sınavda iki farklı oturum düzenlenecek. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorunda. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.