KPSS ÖABT sınav giriş yerleri! ÖABT sınav yerleri sorgulama! KPSS ÖABT saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri 2020! ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı merak ediliyor. KPSS ÖABT saat kaçta yapılacak? 20 Eylül tarihinde düzenlenecek KPSS ÖABT sınavları için heyecan dorukta. Sınavda iki farklı oturum düzenlenecek. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorunda. KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA!
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.
Duyuruda, 20 Eylül'de uygulanacak ÖABT'ye girecek adayların, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalarına alınmayacağı kaydedildi.
KPSS İÇİN KİMLİK DETAYI
ÖSYM sınava girilebilecek kimlik belgelerini şu şekilde sıraladı; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar.
KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?
* İlköğretim Matematik Öğretmenliği
* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
* Matematik Öğretmenliği (Lise)
* Fizik Öğretmenliği
* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
75 soru 150 dakika
* Türkçe Öğretmenliği
* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
* Tarih Öğretmenliği
* Coğrafya Öğretmenliği
* Biyoloji Öğretmenliği
* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
* Rehber Öğretmen
* Beden Eğitimi Öğretmenliği
* Okul Öncesi Öğretmenliği
* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))
75 soru 120 dakika
* İngilizce Öğretmenliği
* Sınıf Öğretmenliği(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi (30))
75 soru 120 dakika