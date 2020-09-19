Prof. Dr. Yarman; "CHP içinde yuvalanmış belli bir grup, Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine dönük 'takiyye' yapmaktadır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın tavrı, bu olgunun ifşa olması dolayısıyla, çarpıcı bir ipucudur" dedi.

"İÇİMİZİ ACITTI, AMA HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Tolga Yarman; şunları söyledi:

"CHP İstanbul İl Başkanı'nın Atatürk'ün adını, özrü kabahatinden büyük bir çizgide olarak anmaktan kaçınması, içimizi acıttı, ama hiç şaşırtmadı. Özellikle bir bilim adamı olarak ve açık yüreklilikle söyleyeyim, 'Atatürk eleştirilemez' diye, bir kaide yoktur. Elbette eleştirilebilir… Bu bir şeydir, O'nunla ve Cumhuriyet değerleri ile sorunlu olarak, Cumhuriyetimiz'in betonarme çimentosuna yönelik taammüden saldırı içine yuvarlanmak, başka bir şeydir. Hem O'nun resminin altında poz vereceksin, hem de, O'nun adını beğenmeyeceksin. Bu, en hafif deyişle, 'siyasi terbiye yoksunluğudur'."