Sosyal medyada özellikle bu saatlerde eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar bu kapsamda hem Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunu öğrenmek isterken hem de hayatı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Yılmaz sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

MESUT YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine dair iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.