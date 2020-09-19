



Aliyev, temmuzda Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği provokasyonun ardından Türkiye'den gelen net destek mesajlarının kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, "Öncelikle sevgili kardeşim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin ve kardeşliğinin bir tezahürüdür. Aynı zamanda diğer yetkililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve diğer kardeşlerimiz defalarca Azerbaycan'a dayanışma ve destek gösterdiler. Bu da Türkiye'nin adaletin, hakikatin ve kardeşlerinin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olacağını tüm dünyanın bildiğine vurgu yapan Aliyev, "Birliğimiz bizim büyük servetimizdir. Türkiye ile bizi ortak tarih, ortak etnik köken, din, dil ve kültür birleştiriyor. Bu büyük bir servet. Bu servetin temeli üzerinde siyasi, ekonomik, enerji, ulaşım, kültürel, askeri olmak üzere her alanda güçlü bağlar kurduk. Bu nedenle aramızdaki ticaret hacmi son zamanlarda hızla büyüyor. Azerbaycan yabancı ülkeler arasında Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke oldu. Türkiye de en fazla dış yatırımı Azerbaycan'a yaptı ve bu süreç devam etmektedir. Bugün birlikte çalışmadığımız ve birbirimizi desteklemediğimiz bir alan yok." şeklinde konuştu.