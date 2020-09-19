Askerlerden testi pozitif olan 2'si ambulansla ve özel kıyafetli sağlık ekipleri eşliğinde yurda getirilirken, diğerleri ise askeri plakalı minibüslerle getirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.