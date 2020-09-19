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    • 19.09.2020 21:51
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    'dan uyarısı: le aynı şekilde bulaşıyordu

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden salgını ile arasındaki bağlantıya dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. paylaşımında,"İspanyol Gribi'nde tahminen 50- 100 milyon can kaybının olduğunu belirterek, "Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu" ifadelerine yer verdi.

    , salgını ile arasındaki bağlantıya değindi. , koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken tedbirlere dikkat çekti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol Gribi ile koronavirüs salgını arasındaki benzerliği örnek gösterdi.

    Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSPANYOL GRİBİ SALGININDA, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İspanyol Gribi uyarısı: Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu
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