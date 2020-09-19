Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile İspanyol Gribi arasındaki bağlantıya değindi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken tedbirlere dikkat çekti.

100 YIL ÖNCE dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol Gribi ile koronavirüs salgını arasındaki benzerliği örnek gösterdi.

İSPANYOL GRİBİ SALGININDA, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım. pic.twitter.com/9aii4Sqwda September 19, 2020

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSPANYOL GRİBİ SALGININDA, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." ifadelerine yer verdi.