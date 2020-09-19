Validen flaş koronavirüs açıklaması: Ücretsiz olacak

Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum müdürleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte denetime çıktı. Vali Atay, "Düzce'de korona virüsü pozitif çıkanlar, evleri kalabalık olanlar yakınlarına bulaştırma korkusu yaşıyorlarsa bize bildirmeleri halinde ücretsiz olarak KYK'ya bağlı yurtlara yerleşebilecek ve karantinalarını burada geçirebilecekler" dedi.



Düzce'de hafta sonu Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum müdürleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte kent sokaklarından denetim yaptı. Pandemi nedeniyle işyerlerinde alınan önlemleri denetleyen Vali Cevdet Atay, ayrıca vatandaşlara da maske dağıttı. Türkiye'de ilk defa Düzce'de hayata geçirilen kafe, kafeterya gibi yerlerde müşterilerin korona virüs tedbirlerine uymalarını sağlamak üzere görevlendirilen pandemi gözlemcilerini de denetleyen Vali Cevdet Atay, pandemi gözlemcilerine görevleri ile ilgili uyarılarda da bulundu.



Vali Cevdet Atay, Türkiye'de ilk defa Düzce'de hayata geçirilen İşyeri pandemi gözlemcileri ile ilgili bilgiler vererek; "Sağ olsun arkadaşlarla birlikte denetimlerimize devam ediyoruz. Girdiğimiz işletmelerde de söylediğimiz gibi bir tek amacımız var. Vatandaşlarımızın sağlığı. Vatandaşlarımız sağlıklarını yarına taşısınlar, yarınlara daha sağlıklı bakabilsinler diye hepimiz bu kurallara uymak zorundayız. İşyerlerinde pandemi gözlemcisi arkadaşlarımıza bakıyoruz. Arkadaşlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. İşyeri pandemi gözlemciliğini daha da ya yaygınlaştıracağız. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Düzce'de pandemi işyeri gözlemciliği bizden sertifika alarak çalışmaya başladılar. Onların görevi, işyerinden hizmet alan vatandaşlarımızın sağlığını korumak. İşyerine giden vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için uyarılarda bulunacaklar ve bizim ekiplerimizle de sürekli bağlantıda olacaklar. Bunun için bir iletişim hattı kurmuşlar. Bu kanal üzerinden olumsuz bir durum olduğunda bizim ekiplerimizle iletişime geçecekler. Bizim ekiplerimizde rutin denetimlerini yapıyorlar. Ayrıca bu arkadaşlarımızın uyarmalarına göre de denetim ekipleri ara ara müdahale ediyor" dedi.