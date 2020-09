Türkiye'de Kovid-19 vakalarının en çok artış gösterdiği İstanbul ve Ankara'daki 3 hastanenin yoğun bakım servislerinin nabzını SABAH tuttu. Koronavirüsle en ön cephede savaşan yoğun bakım doktorları mücadelelerini, uyguladıkları tedavileri, hastaların hissettiklerini SABAH'a anlattı.İstanbul Haydarpaşa Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Osman Palyatif: Hastalarımız huzursuz ve tedirginler. Ciddi solunum yetmezliği olan hastalarımızı entübe ediyoruz ve ventilatöre bağlıyoruz. Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği 21 yataklı yoğun bakım ünitemiz var. 15 uzman, 18 asistanla çalışıyoruz.Hastaların arasında tedbirlere uymayanlar, "Keşke biraz dikkat etseydim" ya da "Sigarayı bu kadar fazla içmeseydim" şeklinde hayıflanıyor. 10 sağlık çalışanımız da bu mücadelede virüse yakalandı. Ancak etkili tedaviyle şu an hepsi hastalıktan kurtuldu. Her türlü teknik cihaza sahibiz. ABD'de, Avrupa'daki yoğun bakımlarda ne varsa hepsi Türkiye'de de var.Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Sema Turan: Yoğun bakımdakiler hastalığı ağır geçirdikleri için panik, korku ve anksiyete yaşıyor. Hastalarımıza, "Sakin olun ve bize güvenin" diyoruz. Oksijen seviyeleri azaldığında panik yaşıyorlar. Oksijen desteğini devreye sokup, "Şimdi düzeldi panik yapma" diyoruz. İleri düzeyde akciğer yetmezliği olursa o zaman hastaları solunum cihazıyla takip ediyoruz. Hastalarımızdan serzenişler duyuyoruz. "Maskemi hep takıyordum, yakınıma geçmiş olsun ziyaretine gittiğimde 2 dakika çıkardım" diyen oluyor. Pandemi bitmiş değil. Bu sürece herkes bireysel katkısını vermeli. 2 hastaya 1 hemşire bakıyor. Sabah 7'de gelip akşam 9'a kadar çalışıyoruz.Ankara Gülhane Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Ahmet Coşar: Bazen bir hastaya 1 saatten fazla işlem uyguluyoruz. Boğaza ve mideye tüp yerleştirme gibi işlemler yapıyoruz. Yoğun bakımdaki hastanın farkı vücut ısısı, beslenmesi, idrar miktarı, kalp ve beyin fonksiyonları düzenli olarak bakıyoruz. Böbrekleri, kalbi ve akciğerleri destekleyici tedaviler uyguluyoruz. Yoğun bakımda çalışan uzmanlarımız 24 saat çalışma ve 72 saat dinlenme programıyla çalışıyorlar. Hastalarımız gibi biz de bu virüsle 24 saat yaşıyoruz. Hastaların akciğerlerine daha fazla oksijen dolması için sırt üstü çeviriyoruz. Hastaların yoğun bakımda yattıkları için şaşkınlık yaşadıklarını gözlemliyoruz. Solunumları yavaş yavaş düşünce korkuları artıyor. "Hayatımı mı kaybedeceğim şimdi" diyenler oluyor. "Beni kim kurtaracak" şeklinde söyleniyorlar. Hep yanlarındayız ve her hastamıza "Korkma biz varız iyi olacaksın" diyoruz.