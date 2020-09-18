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    • 18.09.2020 17:29
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    Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 2 'lı terörist, 'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli , Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığındaki 2 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    AA
    Saldırı hazırlığındaki teröristler artık yok!

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü 'ya yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
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