Büfecilerden İBB'ye kira zammı protestosu!

20 yıllık büfeci olduğunu söyleyen Mehmet Sarıoğlu, "Yüzde 500 zam yaptılar. Hakkımızı savunmak için geldik. Gazete, dergi satışı yapıyoruz. Bizi toplantıya çağırdılar. Herkesi ayrı ayrı toplantıya aldılar. Orada elimize şartlarımızı sundular. O şekilde haberdar olduk, herhangi bir evrak falan gelmedi. Normalde enflasyon oranında zam yapılıyordu. Ortalama yüzde 500 oranında zam yaptılar" dedi.

Mehmet Sarıoğlu'nun engelli kızı Damla Sarıoğlu ise, "Babamın hakkını savunmaya geldim. Haksızlık yapıyorlar. Yanımızda olsunlar, haksızlık yapmasınlar. Herkes burada, hak için burada. Bunu demek istiyorum" şeklinde konuştu.